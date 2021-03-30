Sulama sezonu değerlendirildi

Yozgat’ta bulunan Esenli, Yenimahalle, Paşaköy, Musabeyli, Uzunlu Sulama Birliklerinde görevli Birlik Başkanları, Birlik Müdürleri ile DSİ’de görevli teknik personel 2021 yılı sulama sezonu öncesinde bir araya geldi. Toplantıda sezon öncesi birliklerin ihtiyaçları, talepleri, dar boğazları ve çözümleri istişare edildi. Yozgat’ta geçtiğimiz sulama sezonunda toplam 371 bin 250 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi. Yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 302 milyon 568 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi. En önemli sulama projelerinden Yenimahalle Sağ ve Sol Sahil Sulaması ile 49 bin 130 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığı, bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 35 milyon 717 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Yozgat’ta önemli projelerden bir diğerinin ise Uzunlu Sulaması olduğu, 72 bin 220 dekar zirai arazinin sulanması sağlanarak, bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 73 milyon 660 bin lira katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. •Haber Merkezi•