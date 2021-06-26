Sulama sezonu başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bu yıl 374 bin 330 dekar tarım alanının sulaması planlandı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sulama sezonunun başlatılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yapılan yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma, sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olduğuna vurgu yaptı. Yıldız, etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynakların azami surette değerlendirilmesini, en verimli şekilde kullanılmasını gerektirdiğini, su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kıldığını aktardı. DSİ Genel Müdürü Yıldız, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi, gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üretildiğini, DSİ’nin Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu anlattı. Yıldız, ‘’Bilindiği üzere 2021 yılı ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı’ olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı ‘Sulama yatırımlarımızda hamle yılı’ olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir’’ diye konuştu. DSİ Genel Müdürü Yıldız, Yozgat’ta 1 Mayıs tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 374 bin 330 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Yıldız, ‘’Yozgat ilimizde toplam 374 bin 330 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 335 milyon 400 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ dedi. Genel Müdür Yıldız, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini kaydetti, çalışmaların da bu yönde kararlılıkla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.