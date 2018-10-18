Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98991
ALTIN
219.881
DOLAR
5.5632
STERLİN
7.3230
EURO
6.4169

Sulama maliyetimiz yüksek

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ı da kapsayan bölgede tarımsal sulama ihtiyacının ağırlıklı olarak yer altından karşılanmak zorunda kalındığını, bunun da çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti oluşturduğunu söyledi.

Sulama maliyetimiz yüksek

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ı da kapsayan bölgede tarımsal sulama ihtiyacının ağırlıklı olarak yer altından karşılanmak zorunda kalındığını, bunun da çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti oluşturduğunu söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
13 Okunma
Sulama maliyetimiz yüksek

Bostancı, KOP Bölgesi’nin her alanda ülkemizin önemli merkezlerinden olması için çok sektörlü çalışmalar yürüttüklerini, yaşanılan coğrafyanın potansiyelini etkin bir şekilde kullanılabilmek adına alternatifler geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Bostancı, ‘’Bölgede azımsanamayacak ölçüde gerçekleşen tarımsal-bitkisel faaliyetler doğal olarak sulamanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Su fakiri olan KOP Bölgesi, Türkiye’nin kullanılabilir yer üstü su potansiyelinin yaklaşık yüzde 3.4’ ünü, yer altı su potansiyeli bakımından ise yaklaşık yüzde 31.5’ ini oluşturmaktadır’’ dedi. Bostancı,  yeraltı suları üzerinde baskıyı azaltmak amacı ile randımanı düşük verimsiz eski sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Bostancı, “Sürdürülebilirliği temin etmenin yanında tarımsal üretimde su başta olmak üzere tüm girdileri azaltmak günümüzün rekabetçi ortamında ekonomik bir zorunluluk olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Girdi maliyetlerinde yaşanan değişimler, dönümden kaç ton ürün aldığımızı değil, dönümden kaç lira kar ettiğimizi önemli hale getirmektedir. İhtiyacının iki katı gübre, ihtiyacının iki katı su, ihtiyacından fazla tarımsal ilaç kullanarak normal şartlarda alabileceğiniz üründen sadece yüzde 25 fazla ürün almanın ekonomik olarak bir izahı yoktur’’ diye konuştu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tavus Kuşları renkleriyle büyülüyor
Tavus Kuşları renkleriyle büyülüyor
Başkan ziyaret turunda
Başkan ziyaret turunda
SORGED TAM GAZ
SORGED TAM GAZ
ODADAN KAMPANYA
ODADAN KAMPANYA
Şahin’den eğitime destek
Şahin’den eğitime destek
Organik Sebze yetiştiriyor
Organik Sebze yetiştiriyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim