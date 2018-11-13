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Sulama çalışmalarına devam

ÇEKEREK ilçesinde yapımı tamamlanan Süreyyabey Barajında toplanan su ile sulaması yapılacak olan tarım alanlarına yönelik hazırlanan ‘sulama projesi’ birinci etabındaki çalışmalar devam ediyor.

Sulama çalışmalarına devam

ÇEKEREK ilçesinde yapımı tamamlanan Süreyyabey Barajında toplanan su ile sulaması yapılacak olan tarım alanlarına yönelik hazırlanan ‘sulama projesi’ birinci etabındaki çalışmalar devam ediyor.

13 Kasım 2018 Salı 07:51
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Sulama çalışmalarına devam

Aşağı Çekerek birinci Merhale Projesi ile Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovalarının sulaması yapılacak. Süreyyabey Barajı’nda depolanacak bir milyar 310 milyon metreküp su ile Yozgat’ta 65 bin 760 dekar, Tokat’ta 176 bin 650 dekar, Amasya’da 424 bin 490 dekar ve Çorum’da 12 bin dekar olmak üzere toplam 678 bin 900 dekar arazi sulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 234 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak olan 16 kilometre iletim hattı ile 7 bin 590 dekar arazinin sulama şebekesi döşeniyor. Söz konusu çalışma ile sulama projelerinde ülkemizde kullanılan en büyük boru çapı olan 3 bin 800 milimetre çapında CTP boru döşeniyor. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’Mamure Ovamızın da sulanmasını içine alan proje kapsamında Ana boru döşemesi bir yıldır devam ediyor’’ dedi. 

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Sulama çalışmalarına Devam
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