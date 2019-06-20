Suda Doğum ünitesi hazır

Sağlık Bakanlığı’nın normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yönteminin Yozgat’ta da uygulanacağı belirtildi. Suda doğum yönteminin, anne adaylarına doğum ağrısının kontrolünü sağlama, ılık suyun etkisinden yararlanılarak gebelik ağrı sürecinin suyun içerisinde geçirilmesi, gevşeme ve doğum eyleminin hızlandırılması gibi avantajlar sunarak annenin sancısız, sıkıntısız bir şekilde bebeğini kucağına almasını sağlamasına yönelik bir uygulama olduğunun altı çizildi. Yozgat’ta ilk olarak üniversite hastanesinde hizmete giren Suda Doğum Ünitesi’nde özel donanımlı odada Jakuzi, bebek beşiği ve doğum masasına dönüşebilen hasta yatağının bulunduğu, anne adaylarının tüm doğum sürecini geçirebileceği şekilde tasarlanan odada, annenin doğum sonrası süresini, bebeği ile birlikte kesintisiz geçireceğine vurgu yapıldı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde açılışı yapılan ünitelerle önemli bir ihtiyacın giderildiğini söyledi. Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin bazı bölümleri ile bölgelerini ön plana çıkartan sağlık kuruluşları olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, donanımlı, yetkin akademik kadrosu ve hasta memnuniyetini ön planda tutan önemli bir bölümümüz. Suda Doğum Ünitesi çağa hitap eden, son model tıbbi cihazlarla donatılmış bir ünite. Bu ünitede doğumun daha kolay olması ile hasta memnuniyeti ön plana çıkacak. Araştırma ve Uygulama Hastanemizde de böyle bir ünitenin kurulması yakışır idi. Açılan ünite ile bölgesine önemli bir katkı sunacak. Ayrıca yine hizmete açılan Gebe Okulu ile de gebelerin ilk günden doğuma kadar olan süreçle ilgili bilgiler verilerek gebelik sürecinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi sağlanacak. Hizmete açılan bu üniteler ile hastalarımızın güven esasına bağlı olarak çok daha huzurlu ve mutlu bir şekilde, sağlıklı gelecek nesilleri oluşturmak adına sağlıklı doğumlar gerçekleşecek. Hastane bünyesinde bu ihtiyacı görüp kısa sürede ünitenin açılmasına olanak sağlayan ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, Gebe Okulumuz ve Suda Doğum Ünitesi’nin Yozgat’ımız ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.