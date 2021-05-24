Suçlamaya tutanak ile yanıt

CHP eski üyesi Hasan Aslan Nurdoğdu tarafından, 1939 yılında İbrahim Çallı tarafından yapılan İsmet İnönü tablosunun, ''CHP Yozgat İl Başkanı ve Milletvekili tarafından İstanbul’da 7 milyon liraya satıldığı'' iddiası, partide hareketli saatlere neden oldu. İddianın gündeme gelmesi üzerine gece parti binasında bir araya gelen CHP İl Yönetimi tablonun önünde fotoğraf çektirip, ‘tablo burada’ mesajı verildi, tutanak tutuldu.

CHP Yozgat örgütü üyesi olan ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde birinci sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Hasan Arslan Nurdoğdu, daha sonra partisinden istifa edip Vatan Partisi’ne katıldı. 2019 yılında katıldığı Vatan Partisi’nin Mersin İl teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Nurdoğdu, eski partisinin yönetimine ağır bir suçlamada bulundu. Nurdoğdu, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, '''CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in parti demirbaşında kayıtlı 1939 yılında İbrahim Çallı tarafından yapılan İsmet İnönü tablosunu İstanbul’da müzayede de 7 milyon liraya sattıklarını'' öne sürdü.

TABLO BURADA

İddia üzerine CHP Yozgat İl Yönetimi harekete geçti.

Partinin Yozgat İl Sekreteri Memduh Serdar Boztepe, il başkan yardımcıları Bekir Güven, Bayram Aslaner, Şevket Taşkın parti binasını açıp, tablonun yerinde olduğuna dair tutanak yönünde tuttu. '' Parti Avukatı Bekir Güven, satıldığı iddia edilen tablonun parti il binasının duvarında asılı olduğunu, bu iddiayı gündeme getiren Hasan Aslan Nurdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını'' söyledi. Başkan Yardımcılarından Şevket Taşkın da, ‘’İddianın ortaya atılması sonrasında tablonun gece çalınma ihtimalini dikkate alarak, parti binamızda arkadaşlarımızla bir araya geldik. Tablo yerinde duruyor. Gerekli yasal işlemler Pazartesi gününden itibaren başlatılacak’’ dedi.Bir programa katılmak üzere İstanbul’da bulunan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise, ‘’Duyunca şok oldum. Tabloyu ben demirbaşa kayıt ettirip, parti binasına astım. Osmanpaşa köy olmadan önce belde belediye başkanlığım döneminde bu tablo belde teşkilatımıza verilmişti’’ diye konuştu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de ''iddianın doğru olmadığını, iddia sahibi hakkında yasal işlemlere pazartesi gününden itibaren başlatılması için avukatlara gerekli bilgiyi verdiğini'' bildirdi.