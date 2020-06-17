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Yozgat
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SUÇ VAKIFLARIN!

YOZGAT’ta Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak restorasyon çalışmasına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Fatih Cami ile Nakıpzade camilerinde çalışmalarda sona gelinirken gecikme sebebi olarak ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak gösterildi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:51
SUÇ VAKIFLARIN!

Kurban bayramı öncesinde açılması planlanan iki camide incelemelerde bulunan Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, Fatih ve Nakıpzade camilerinde yapılan çalışmalar esnasında altlarından yeniden eserlerin çıktığını bu nedenle de çalışmaların geciktiğini söyledi. Çalışmaların gecikmesinde kesinlikle İl Müftüsü ve il yöneticilerinin suçunun bulunmadığını dile getiren Karaca, bütün sorumluluğun Vakıflara ait olduğunu ifade etti. Şuanda Yozgat’ın şanslı bölgelerden biri olduğunu ileri süren Karaca, ‘’Yozgat’ta şuanda devam eden 5 tane eserimiz var. Bunlardan 2 tanesi tamamlandı. Malum pandemi süresinde birkaç ay çalışma engelimiz oldu yoksa Fatih camiimiz de, Nakıpzade camiimiz de hazır olacaktı. Kurban bayramı öncesinde Halfeti Tekkesi, Boğazlıyan Hamamı, Fatih Camii ve Nakipzade camisini 4 eseri biz halkımıza açmış olacağız. Arapdede’yi ise bir dönem sonra hizmete açarız böylece gerçekten Yozgat’ımız bu noktada şanslı. Fatih ve Nakıpzade camilerimizde sabırlı olmamız gerekti. Yapacağımız yanlış bir hatanın geri dönüşü olmayabilirdi. Tarihi eserlerde sabırlı olmamız lazım, mühim olan neticeye varmaktır, hangi manada en güzel şekilde neticelendirmek lazım biz bunu Yozgat’ta yakalamış durumdayız. Geçen sene bu iki camimizi kurban bayramında açacağımı söylemiştik, ancak bu kurban bayramına nasip olacak inşallah’’ dedi. 
ÇAYI HAK ETTİK
Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Müftüsü Salih Sezik’in yemek daveti üzerine, ‘’Yozgat’ta şuanda bütün eserlerimizi tamamlamadık. Ama tamamlamak üzereyiz. Bu nedenle Yozgat’ta bir çay içmeyi hak ettik, ancak yemeği bu tarihi eserlerimizi teslim ettikten sonra hak edeceğiz’’ diye karşılık verdi. 

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SUÇ VAKIFLARIN!
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