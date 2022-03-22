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Suç örgütüne 'Şafak Operasyonu'

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin 220 polisle düzenlediği şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

22 Mart 2022 Salı 00:59
Suç örgütüne 'Şafak Operasyonu'

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütünün 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçları işlediği tespit edildi. Sabah saatlerinde Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler; oteller, eğlence merkezleri ve barların da içerisinde yer aldığı 40 iş yerinde ve ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletlerine el konulurken, operasyon kapsamında 35 kişi de gözaltına alındı.
Örgüt üyelerinin 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçlarını işlediği öğrenildi.•iha•

İhlas Haber Ajansı

Anahtar Kelimeler:
Suç örgütüne Şafak Operasyonu
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