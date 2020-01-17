Şube Başkanları toplandı

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik toplantı, 2020 yılının ilk İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı olduğu kaydedildi. Toplantıda, Kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi gibi konular değerlendirildi. Bunlarla birlikte, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti, giderilmesi, emniyet, asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması konularında dikkat edilmesi konuları da ele alındı.