Şubat toplantısı yapıldı

Yozgat Bölge Yatılı Kur’an Kursunda gerçekleştirilen Şubat Ayı Aylık Mutad Toplantısı iki oturum halinde düzenlendi. İmam-ı Azam Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin İnce’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının birinci oturumu din görevlilerine, ikinci oturumu ise Kur'an Kurslarında görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. İl Müftümüz Ali Gülden’in başkanlığında Müftü Yardımcıları, Aybala Tuğba Yurtlu, Süleyman Eroğlu, Mustafa Balcıoğlu’nun katılımlarıyla yapılan toplantıda; zekat hizmetleri, Çevrim içi Aile Sohbetleri, 2022 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü faaliyetleri, Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz Projesi, Kur’an-ı Kerim yarışmaları, 2022 yılı ramazana özel hizmetlerin girilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çeşitli yarışmaların düzenlenmesi, personel bilgilerinin İKYS üzerinden güncellenmesi, Covid-19 (karantina) sürecinin değişikliği hakkında personel bilgilendirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen diğer talimatların tebliği yapıldı. Toplantı sonunda İl Müftüsü Ali Gülden, emekliye ayrılan imam ve hatip olan Mehmet Keske’ye plaket takdiminde bulunarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•