Su varlığımız azalıyor

Toplantıda sunum yapıldı, kuraklığa karşı alınması gereken önlemler hususunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Depolama tesislerinde kullanılabilir su miktarının geçen yıla oranla yüzde 10 daha azaldığı belirtti.

Su seviyesi düşük olan barajlara gelecek olan su miktarının ortalamanın altında olacağı, dolayısıyla depolara tahmin edilen suyun gelmeyeceğine vurgu yapıldı.

Gelingüllü barajında geçen yılki doluluk oranının yüzde 34 olduğu, bu oranın yüzde 12’lere gerilediğinin altı çizildi. Su tüketimi fazla olan bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanması gerektiğine dikkat çekildi, tasarruflu su kullanma amacıyla yağmurlama, damlama yöntemi ile sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğinin altı çizildi.