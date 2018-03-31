Su ürünleri yasağı başlıyor

Koruma kontrolde görevli olan jandarma, emniyet, zabıta ve ilçe müdürlüklerinde görevli personeller ile ticari ve amatör avcılara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Su Ürünleri Kanunu gereği, Yozgat il sınırları dahilinde bulunan bütün göl, gölet, baraj ve bütün sucul alanlardaki 1 Nisan-30 Haziran arasında bütün su ürünleri avcılığının yasak olduğu hatırlatıldı. Yasağa uymayanlar hakkında yasa kapsamında 388 lira ile 26 bin 692 lira arasında suçun durumuna göre değişen idari para cezaları uygulanacağına dikkat çekilerek, ‘’Ayrıca yine suçun durumuna göre adli makamlara suç duyurusunda bulunulabilecektir’’ denildi.

Yozgat’ta işletmede olan 35 göl, gölet ve baraj bulunduğunu hatırlatan Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaatin Özdemir, ‘’Bu alanlarda 5 baraj su ürünleri avcılığı için kirada olup, yıllık avlama kapasitesi ise bin 300 tonun üzerindedir. Yetiştiricilik olarak ülkemizin 9’uncu büyük barajı olan Süreyyabey Barajı işletmeye açılması ile her geçen gün yıllık alabalık proje ve üretim kapasitemiz hızla artmaktadır. 2017 yılı alabalık üretimimiz bin tonu geçmiştir’’ dedi.

İl Müdürü Özdemir, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bütün avcıların gelecek nesillere korunmuş bir çevre, iyi bir balıkçılık ortamı bırakmak için mutlaka av yasaklarına uymaları gerektiğini söyledi. Özdemir, ‘’2018 yılında da bu kapasitelerin oldukça üzerine çıkılacağı, üretim ve proje kapasitemizin artarak devam edeceğini İl Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, yurt dışına ihraç ürünü olan gümüş balığı avcılığının yakında avlama hakkının kiralık barajlarımızda başlayacağı ve verimli bir gümüş avcılığı dönemi olacaktır’’ diye konuştu.

