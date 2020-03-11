Su ürünleri konuşuldu

Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal başkanlığındaki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı İsrafil Paksoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tolgahan Yağmur, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfi Ali Aktepe katıldı. Toplantıda, barajda su ürünlerinin korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir bir üretim yapılabilmesi için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Çekerek Su Ürünleri Kooperatifine üye olan su ürünleri avcılarının uyması gereken kurallar tespit edildi, özellikle usulsüz avlanma ve kaçak avlanma konusunda uygulanacak yaptırımlar, idari tedbirler belirlendi.