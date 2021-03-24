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Su ürünleri av yasağı başlıyor

Göl, gölet ve barajlarda 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren su ürünleri avcılığının yasak olduğu açıklandı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:54
Su ürünleri av yasağı başlıyor

GÖL, gölet ve barajlarda 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle av yasaklarının başlayacağı açıklandı. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, İl sınırları dahilinde su ürünleri kontrol ve denetimlerinin yapılmakta olduğunu hatırlatarak, su ürünleri av sezonunun 1 Nisan 2021 tarihinde kapanacağını bildirdi. Özkaya, ticari ve amatör/sportif amaçlı olarak göl, gölet ve barajlarda bulunan sazan ve türleri, sudak, siraz, kefal türü su ürünlerinin 1 Temmuz 2021 tarihine kadar avlanmasının yasak olduğunu duyurdu. Özkaya yazılı açıklamasında, ‘’Konunun av yasağının başlama-önem ve ehemmiyetine istinaden bitiş tarihlerini, su ürünleri av yasaklarına uymayanlar hakkında Su Ürünleri Kanunu ilgili maddeleri uyarınca, İdari Para Cezası verilecektir. Suçun durumuna göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, gerekli yasal işlemler yapılacaktır’’ ifadelerine yer verdi.

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Su ürünleri Av Yasağı Başlıyor
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