Su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri 121’inci Şube Müdürlüğü kontrollüğünde yapımı tamamlanan Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü yapım işinde, regülatör ve iletim kanalı tamamlandı, su tutulmaya geçildi. Yapılan Regülatör ve iletim hattı ile Oğulcuk Barajı rezervuar alanının toplam 15,98 milyon metreküp su ile doldurulacağı kaydedildi. Devecipınar Bölgesindeki Oğulcuk Deresi üzerinde yer alan Gölette depolanacak su ile 18 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak.