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Su tüketiminde TASARRUF

Su tüketiminin sağlıklı ve tasarruflu bir şekilde kullanımına yönelik geçtiğimiz Mart ayının son günlerinde uygulamaya konulan ‘Su Şurası’ ile ilgili il düzeyinde de yapılan toplantılarda da yerel düzeydeki mevcut durum ele alınıp, alınması gereken tedbirlerle ilgili istişareler devam ediyor.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:14
Su tüketiminde TASARRUF

Halkın, bugünden yarınlara temiz suya erişimini sağlamak, su kaynaklarını korumak, verimli kullanmak, suyun geleceğe umutla taşımasına katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz mart ayının son günlerinde uygulamaya konulan ‘Su Şurası’ toplantıları yerel düzeyde devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi’nde Genel Sekreter Nazif Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen ‘Su Şurası’ toplantısında, su kaynaklarının güvenli, tutumlu, sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla alınan ve alınması gereken tedbirler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Tüketim Alışkanlıklarıyla ilgili I. Su Şurası kapsamında 26 ilde anket çalışması gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda nüfus artışı ve artan sanayileşme ile su stresinin daha belirgin bir şekilde hissedebileceği bildirildi, buna önlem olarak su farkındalığının okul öncesi yaşlardan başlayarak toplumda su okuryazarlığının artırılmasının gerekliğine vurgu yapıldı. Kısa, orta ve uzun vadeli su ihtiyacı çerçevesinde planların, alınacak tedbirlerin daha somut hale getirilmesi gerektiği kaydedildi. Suyun kaynağında korunması ve verimliliğin artırılmasının önemine değinilerek, suyu korumanın en etkili yolunun, kaynağında korumak olduğu, suyu kaynağında korumak için barajlarda biriktirilen suların buharlaşma kayıplarını asgari düzeye indirecek çalışmaların yürütüldüğünün de altı çizildi.

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