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Su tasarrufu uyarısı

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bahar ayının gelmesiyle birlikte, evlerinin önüne bahçe ekimi yapan vatandaşların içme suyu kullanmamaları konusunda uyardı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:41
Su tasarrufu uyarısı

Yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşların, bahçe sulamasında içme suyu değil, kaynak suları kullanmaları gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, ‘’Bilindiği üzere İlçemiz, Yüzüncüyıl, Hüyük, Altmışevler, Karacaşar ve Gençoğlu mahallelerimizin içme suyu ihtiyacı, Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürlüğüne bağlı Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek barajından gelen su ile sağlanmaktadır. Bölgemizde yaşanılan kuraklıklar ve su tüketiminin yoğun bir şekilde devam etmesi neticesinde söz konusu beş mahallemizin su ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek Barajından verilmekte olan içme suyu, baraj doluluk oranın düşmesi nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından yeterli miktarda verilememektedir’’ dedi. Başkan Yılmaz, yaşanılan bu olumsuzluklar sonrasında, söz konusu mahallelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları adına, belediyeye ait, diğer dokuz mahallenin su ihtiyacını karşılayan terfi merkezlerinin 2020 yılı içerisinde gerekli bakımları yapılarak, yeniden tam kapasite devreye alındığını, bugüne kadar su problemi yaşanmadığını bildirdi. Yılmaz, ‘’Tüm bu olumsuzluklara rağmen bugüne kadar su sıkıntısının yaşanmadığı ilçe merkezimizde, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, bahçe ekiciliği faaliyetlerine yeniden başlayan vatandaşlarımızın bahçe sulama işlemlerini içme suyu şebeke sistemimiz üzerinden yapıyor olmaları nedeniyle, Yüzüncüyıl, Hüyük, Altmışevler, Karacaşar ve Gençoğlu mahallelerimizde yer yer su problemleri yaşanmaya başlanmıştır’’ ifadelerini kullandı.  Belediye ekiplerinin olası problemlere karşı çalışmalara başladığını kaydeden Yılmaz, bahçe ekiciliği yapan vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi. •Ferhat Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
Su Tasarrufu Uyarısı
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