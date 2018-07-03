Su sorununda sona gelindi

Boğazlıyan Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Başhoroz köyü Karabekir mevkiinde yapılan sondaj çalışmasında 326 metrede saniyede 35 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, yapılan sondaj çalışmasıyla temiz içme suyuna ulaştıklarını, ilçenin içme suyu sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi. Erdal, temiz su, temiz yol, temiz çevre için belediyenin bütün imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, ‘’Yeni su hattımızı yeni depomuza bağladık ve abone bağlantılarında sona doğru yaklaşıyoruz. Boğazlıyan ilçemiz artık kesilmeden rahatlıkla içebileceği suyuna kavuşuyor.

Hizmet bizden takdir hemşerilerimizden’’ diye konuştu.