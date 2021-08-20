Su sorununa çözüm

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun’un senelerdir çözülemeyen sorunu olan su konusunun aylardır herkesi bir çıkmaza soktuğunu söyledi. Ekinci, ‘’Kış mevsiminde beklenen yağışın olmayışı ile yaşadığımız kuraklık ve son zamanlarda ilçemizde oluşan nüfus artışı ile su sıkıntısını en üst seviyede hissettik. Birkaç noktada yürüttüğümüz içme suyu arama çalışmalarımız her defasında olumsuz sonuçlandı. Yer altı kuyularında ki suyun azalması ihtiyacımız olan su miktarını karşılamamaya başladı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmaların meyvesini aldık’’ dedi. Başkan Ekinci, 5 farklı nokta da buldukları su kaynakları ile su sorununu çözdüklerini aktardı. Ekinci, ‘’20 kilometre borulama sonrası suyu ilçemize vereceğiz. Sorgun’umuza 2024 yılında içme suyu sağlayacak Sarıhamzalı Barajı bağlantısına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamamak için kalıcı çözümler üreterek ilk günkü azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Sondaj çalışmalarının tamamlanıp, bulunan suyun şebekelere verilmesinin kısa bir süre içinde sağlanacağı bilgisi verildi. (Esra Özdemir)