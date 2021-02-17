Su sorununa çözüm

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, başta su ve mezarlıklara yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Ünal, mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yukarı mezarlık bölgesinde çeşme, mescit, WC’lerin hizmete hazır hale getirilip, mezarlık geçişi ile ara yollarda bordür ve kilit parke düzenleme çalışmaları yapıldığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Özükavak, yıllardır su sorunu yaşadı. Kuraklığın baş gösterdiği dönemlerde dahi 5dakika bile sularımız kesilmedi. Kıraç mevkiinde çalışmalar devam ediyor’’ dedi.