Su sorununa çözüm

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kuraklık haritasında Akdağmadeni ilçesinin de olağanüstü kuraklık bölgesinde yer aldığını belirterek, ilçede su sorununun yaşanmamasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’İlçemizde özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntısını gidermek için yıl içerisinde ciddi su arama faaliyetlerimiz oldu. Belirlediğimiz alanlarda yaptığımız sondaj çalışmaları sonrasında bulduğumuz 2 yeni kaynağın içme suyu hattına bağlantısını tamamladık’’ dedi. Başkan Yalçın, yeni bulunan su kaynaklarıyla birlikte yaşanan su sıkıntısının çözüldüğünü, önümüzde ki yıllarda böyle bir sorunla karşılaşmamak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Son yıllardaki yağışların giderek azalmasıyla birlikte bölgemizde de ciddi anlamda hissedilmeye başlanan kuraklık tehdidine karşı duyarlı davranarak vatandaşlarımızın gereksiz su israfı yapmamalarını rica ediyoruz’’ diye konuştu.