Su sorunu çözümlendi

Beldede İller Bankası desteği ile yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından teknik heyet, çalışmaların geçici kabulünü yapmak üzere beldeye gelip, tesisleri ve çalışmaları inceledi. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, içme suyu ile ilgili büyük yatırımın tamamlandığını söyledi. Başkan Koç, ‘’500 tonluk ilave ana depo, 50 tonluk terfi deposu ve idare binası, isale hattı şebekesi, içme suyu artezyen kuyusu, yüksek gerilim ve trafo sistemi, jeneratör, su otomasyon, su skala sistemleri, dinamo, pompa sistemleri tamamlandı. Yapılan çalışma ile 24 saat 365 gün kesintisiz a kalite, sağlıklı kaynak suyumuz, tüm insanımıza, beldemize ve gelecek nesillere, hayırlı uğurlu, bereketli olsun. Öncelikle rabbime şükreder ve emeği geçen herkese teşekkür ederek selam ve saygılar sunarım’’ dedi.