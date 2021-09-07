Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1474.72
ALTIN
485.41
DOLAR
8.2801
STERLİN
11.4677
EURO
9.8360

Su sorunu çözülüyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin şebeke su ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

07 Eylül 2021 Salı 00:29
Su sorunu çözülüyor

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yapımı devam eden, tamamlanma aşamasına gelen içme suyu isale hattı çalışmasını yerinde inceleyerek, çalışan personellerden bilgi aldı. Hakanoğlu, yapılan çalışmalarda yüksek basınca dayanıklı son teknoloji çelik boruların kullanıldığını söyledi. Hakanoğlu, tüm bu çalışmaların bitmesiyle birlikte İlçenin uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen su probleminin artık önümüzdeki 50 yıl boyunca son bulacağını bildirdi. Hakanoğlu, her bir haneye içilebilir tatlı suyu ulaştıracak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Su Sorunu çözülüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleceğin mucitleri yetişiyor
Geleceğin mucitleri yetişiyor
Gençler iş hayatına hazırlanıyor
Gençler iş hayatına hazırlanıyor
Değerli taşlara ilgi devam ediyor
Değerli taşlara ilgi devam ediyor
Oda Başkanları buluştu
Oda Başkanları buluştu
Öğretmenler kaza yaptı
Öğretmenler kaza yaptı
Mevsimliklerin ekmek kavgası
Mevsimliklerin ekmek kavgası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim