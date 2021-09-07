Su sorunu çözülüyor

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yapımı devam eden, tamamlanma aşamasına gelen içme suyu isale hattı çalışmasını yerinde inceleyerek, çalışan personellerden bilgi aldı. Hakanoğlu, yapılan çalışmalarda yüksek basınca dayanıklı son teknoloji çelik boruların kullanıldığını söyledi. Hakanoğlu, tüm bu çalışmaların bitmesiyle birlikte İlçenin uzun yıllardır kanayan yarası haline gelen su probleminin artık önümüzdeki 50 yıl boyunca son bulacağını bildirdi. Hakanoğlu, her bir haneye içilebilir tatlı suyu ulaştıracak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.