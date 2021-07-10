Su sorunu çözülüyor

Belediye ekiplerince su arama çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, iki adet içme su kuyusunun yakında ilçe halkının kullanacağını belirtti. Oktay Yılmaz, ‘’Yerköy Belediyesi ekiplerimizce çalışmaları devam eden üç adet derin kuyu suyu arama sondaj çalışmalarımız kapsamın da açmış olduğumuz iki su kuyusu, yüksek basınçlı olup saniyede 40 litre tatlı su akmaktadır. İki su kuyumuzdan çıkan sular 2-3 gün içinde su şebeke hattına bağlanacaktır’’ dedi. Yılmaz, aynı mevkiinde devam eden üçüncü kuyusundan da en kısa zamanda ilçe halkımızın kullanımına su verileceğini bildirdi. İki su kuyusundan çıkan suyun içilebilir nitelikte olduğunu ifaden eden Oktay Yılmaz, laboratuvar analiz sonuçlarının önümüzdeki günlerde alınmasıyla birlikte bağlantıları yapılarak, suyun şebeke sistemine dahil edileceğinin altını çizdi. (Ferhat Kayhan/Yerköy)