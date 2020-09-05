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Su sorunu çözülüyor

Akdağmadeni Belediyesi, ilçenin su sorununu çözmeye yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:07
Su sorunu çözülüyor

AKDAĞMADENİ ilçesinin kronik sorunlarından biri olan ‘içme suyu’ ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, su sorunu çözebilmek amacıyla Mart ayında başladıkları jeofizik etüt çalışmalarının yaklaşık bir ay önce tamamlandığını, elde edilen sonuçlara göre 20 gündür derin sondaj çalışmalarının yapıldığını bildirdi.  Başkan Yalçın, ‘’Önemli düzeyde içme suyu kaynakları bulduğumuzun müjdesini veriyor, uzun süreli ve kalıcı çözümler için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa süre içinde Seyrantepe Mahallesi, Yeni Mahalle ve Ahishavi Mahallesi’nde yaşadığımız içme suyu problemini tamamen çözeceğiz’’ dedi.  Başkan Yalçın, halkımızın yıllardır yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını da bildirdi. Yalçın, ‘’Yaşanılan sorunları bir bir çözüme kavuşturmak için gayret sarf ediyoruz. ‘Kader gayrete aşıktır’ kaidesince, gayret bizden, Tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık halkımızdandır’’ diye konuştu.

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Su Sorunu çözülüyor
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