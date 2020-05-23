Su sorunu çözülüyor

YENİFAKILI ilçesinin şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yenifakılı ilçesinin Eşşekkıran bölgesinde yürütülen su kuyusu çalışmalarında, ‘’Bende bir faniyim’ diyen Belediye Başkanı Soner Yalçın da işçi gibi çalışıyor. Yalçın, "Biz lafa değil icraata bakarız. Dedikodudan uzak durmaya çalışarak, önce memleketim diyoruz’’ dedi. Başkan yalçın çalışmaların tamamlanmasının ardından bulunan su kaynağının şebekeye bağlanacağını bildirdi. Bu arada Yenifakılı ilçesi Taşlıhöyük yol arasında sel nedeni ile oluşan yarık belediye ekipleri tarafından onarıldı.