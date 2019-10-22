Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97324
ALTIN
279.576
DOLAR
5.8459
STERLİN
7.5962
EURO
6.5153

Su sorunu çözüldü

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi so sorunu çözümlendi.

Su sorunu çözüldü

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi so sorunu çözümlendi.

22 Ekim 2019 Salı 00:00
Su sorunu çözüldü

Özükavak Belediye Başkanı sayın Oğuz Ünal, ‘Özükavaklı hemşerilerim hizmetin en iyisine, en güzeline layıktır’ sloganı ile yola çıktığını, kıt imkanlara rağmen, belde halkının beklentilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Ünal, belde halkının en büyük beklentisi olan su sorununu çözümlediklerini, yıllardır sorun teşkil eden, ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan Yayla Yolunu da, Tolluk mevkiinden Tepecik mevkiine bağlayarak, 12 metre genişliğinde 5 kilometre uzunluğunda yayla yolunu ulaşıma açtıklarını bildirdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya-Yozgat dostluğu
Avustralya-Yozgat dostluğu
Ovakent’te asfalt çalışması
Ovakent’te asfalt çalışması
Kaymakam inceledi
Kaymakam inceledi
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Cami inşaatları incelendi
Cami inşaatları incelendi
Akülü araca kavuştu
Akülü araca kavuştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim