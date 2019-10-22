Su sorunu çözüldü

Özükavak Belediye Başkanı sayın Oğuz Ünal, ‘Özükavaklı hemşerilerim hizmetin en iyisine, en güzeline layıktır’ sloganı ile yola çıktığını, kıt imkanlara rağmen, belde halkının beklentilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Ünal, belde halkının en büyük beklentisi olan su sorununu çözümlediklerini, yıllardır sorun teşkil eden, ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan Yayla Yolunu da, Tolluk mevkiinden Tepecik mevkiine bağlayarak, 12 metre genişliğinde 5 kilometre uzunluğunda yayla yolunu ulaşıma açtıklarını bildirdi.