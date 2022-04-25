Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Kuzayca köyünde, köy muhtarlığı ile Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda köyün su sorunu çözüldü. Kuzayca köyü muhtarı Ömer Şaraplı, köye su ulaştırmak için ekiplerle çalıştıklarını söyledi. Köylerinde şebeke sularını getirmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile çalıştıklarını dile getiren Şaraplı, getirdikleri şebeke suyunun köylerinin su sorununu çözeceğini ifade etti. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ise, özelikle yazın köye suyun yetmediğini, yaz şartlarında zaten bütün köylerde su problemi yaşandığını belirtti. Bazı köylerde bağ bahçe sulamalarından kaynaklanan problemlerin olduğuna dikkat çeken Nazlı, ‘’Yazın insanlar, özellikle yazlıkçılar köylerine gidiyor. Evlerinin önünde 300 - 500 metrekare bağ bahçeyi suluyor. O yüzden su hemen hemen her köyde yetmiyor. Dolayısıyla Kuzayca köyümüzde de buna benzer bir sıkıntı vardı. Biz bu sene 6,5 kilometre üstten su getirdik, borularını döşedik. Köy muhtarımızın, köylümüzün de katkısı var. Onlarda para topladılar. O köylülerimizin topladığının iki - üç katını da biz Özel İdare olarak yaptık. Boru temin ettik, ilave kanallarını açtık, işçiliğini yaptık. Şimdi elektrik çekilecek ve suyu verilecek. Dolayısıyla köyün yazın yaşanabilecek su sorununu da çözmüş oluyoruz. Köylümüze hayırlı olur inşallah. Şimdi yapılan bu çalışmayla yaklaşık 6,5 kilometreden gelen suyla da Kuzayca’nın su problemi çözülmüş olacak. Ama burada biz köylüye de teşekkür ediyoruz. Onların da desteği oldu. Devletimiz büyük. 6,5 kilometreden suyu getirdi. İşçiliğini de yaptı Kuzayca’da sıkıntı kalmadı’’ dedi. •Rabia Şahin – Sema Nur Koçaker•