Su sorunu çözüldü

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, göreve geldikleri ilk günden itibaren su sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını, bugün kuraklığa rağmen beldede su sorunu yaşanmadığını söyledi. Başkan Oğuz Ünal, yukarı mezarlık bölgesinde çevre düzenlemesi hava şartları doğrultusunda devam ettiğini belirterek, kasaba için yaşanmakta olan zorlu süreçte Covid-19 pandemi döneminde maske mesafe ve temizlik diyerek suyun öneminin daha iyi anlaşıldığını bildirdi. Başkan Ünal, ‘’Mikropların ve virüslerin çözümü su ve sabundur. Tüm su kaynaklarımızın damlasına sahip çıkıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bayana daha önceden yaşanan susuzluk çok şükür son bulduk. İlk günden itibaren hem terkos suyu hem de tarihi çeşmelerimizin akıtılması sonucunda kasabamızda 10 dakika bile susuzluk yaşanmadı. İşimizi titizlikle takip ederek kuraklığın baş gösterdiği şu günlerde dahi hem evlerimizde kullandığımız sularımız ve altyapı çalışmalarımız hem de hayvanlarımızın sulamasında önem arz eden çeşme ve pınarlarımız akıyor. Su yok diyenlere inat çalışmanın azmi ve Mevla’mın yardımı ile yolumuza devam ediyoruz’’ diye konutu.