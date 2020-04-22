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Su sorunu çözüldü

Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ilçenin su sorununu göreve gelir gelmez çözdüklerini söyledi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:53
Su sorunu çözüldü

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, göreve geldikten sonra su sorunu çözerek, hem maliyetleri düşürdüklerini hem de tasarruf yaptıklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Göreve geldiğimizden kısa süre sonra ciddi bir su sorunuyla karşılaştık. Suyumuz yaklaşık 34 kilometre uzaktan geliyordu. Ciddi elektrik sarfiyatı oluyordu’’ dedi. Başkan Yalçın, kuyulardan toplamda saniyede 13 litre su çıktığını, geçen yıl Mayıs ayı sonu itibariyle ilçenin su ihtiyacının saniyede 30-35 litreye ulaştığını kaydetti.  Başkan Yalçın, su talebini karşılamak amacıyla eski kuyuları devreye soktuklarına da vurgu yaparak, ‘’Damlalıda 5 kuyu açmışız, hepsi de başkalarının tarlaları içinde ve sahibi biz değiliz. Kuyulardan 3’ü tarla sahipleri tarafından sahiplenilmiş. Üstelik ihtiyatta tutulan bu kuyulardan 2’si Kozaklı’ya bedelsiz tahsis edilmiş. Yine bir başka kuyumuz da kiraya verilmiş, daha sonra da kiracılar tarafından tarla satın alınarak sahiplenilmiş’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, belediye kuyularının başkalarının tarlalarının üzerine inşa eden yöneticilerin geleceği düşünmediklerini ne vurgu yaparak, bu nedenle tarla sahiplerinden su alabilmek için ricacı olmak zorunda kalındığını bildirdi. Belediye Başkanı Soner Yalçın, kapasitesi düşük 4 kuyudan su çekmeye çalışıldığını, ancak çok elektrik harcanmasına karşılık yeterli su alamadıklarını da anlattı. Başkan Yalçın, ‘’Belediye meclisimiz hızlı bir karar aldı ve kendi tarlamızın üstüne kuyu inşa etmek için tarla satın aldık, kuyu vuruldu. Bu cesaretimiz saniyede 20-25 litre su bağışladı. Bu bizi çok rahatlattı. Üstelik de bunu öyle milyonlarca lira harcayarak yapmadık. 25 bin lira tarla,14 bin 500 lira su borusu, sondaj için 11 bin 700 lira, kablo için 17 bin 500 lira, pompa 27 bin lira olmak üzere toplam 95 bin 700 lira harcadık. Milyonlarca liraya 34 kilometreden 13 litre su getirirken, 9 kilometreden 95 bin 700 liraya 25 litre su getirdik’’ ifadelerini kullandı. 

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Su Sorunu çözüldü
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