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Su sıkıntısına çözüm arayışı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla sondaj çalışmaları başlatıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:58
Su sıkıntısına çözüm arayışı

Sorgun Belediye Başkan Vekili Mesut Kaya, bir süredir devam eden sondaj çalışmalarımızı yerinde incelediğini, yakın zamanda müjdeli haberi vereceklerini söyledi. Kaya, genellikle yaz aylarında her yıl su sıkıntısı çekildiğini ve belediye olarak sıkıntının giderilmesi için bütün gayreti gösterdiklerini belirtti. Belediyenin bir taraftan, günlük faaliyetlerinden olan altyapı, yol, kaldırım, peyzaj gibi çalışmaları sürdürürken, bir yandan da yaşanılan su sıkıntısına çözüm uğraşı içinde olduğunu ifade eden Kaya, ‘’Bu sıkıntıyı gidermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz şu anda Bağlarbaşı köyü çevresinde sondaj çalışmaları yapıyor. En kısa sürede yeni su kaynakları bulup, yaşanan su kesintilerinin önüne geçmek için çalışıyoruz’’ dedi.

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Su Sıkıntısına çözüm Arayışı
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