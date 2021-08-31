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Su sıkıntımız yok!

Yurt genelinde yaşanılan kuraklık nedeniyle hem sulamada hem de şebeke suyunun karşılanmasında ciddi sorunlar yaşanırken, Yozgat İl merkezinde yeterli kaynağın ve suyun bulunduğu belirtildi.

31 Ağustos 2021 Salı 00:10
Su sıkıntımız yok!

Yozgat Belediyesi, kuraklığa rağmen şebeke suyunda herhangi bir sorunun bulunmadığını, kesintiye şimdilik gidilmeyeceğini duyurdu, buna rağmen halkın mevcut suyu tasarruflu kullanması için uyarıda bulundu. 
Yozgat Belediyesi tarafından önceki yıllarda şebeke suyunun temin edildiği Kirazlı-1 ve Kirazlı-2 ile Milli Park Çamlık eteklerinde bulunan Cevdet Dündar göletlerinin kullanılmadığı bildirildi. Cevdet Dündar göletinin süs olarak değerlendirildi, Kirazlı-2 göletinin de Spor Vadisi içerisinde kaldığı, su sporları için hazırlandığı kaydedildi. Kirazlı-1 göletinin ise, ihtiyaç halinde değerlendirildiği aktarıldı. Yozgat’ın daha önce şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Arapseyfi bölgesinde bulunan keson kuyuların artık yedek olarak değerlendirildiği, şebekeye Cemil Çiçek Barajı'ndan su verildiğini açıklandı. Keson kuyu ve Cemil Çiçek barajından alınan suyun ise yeterli olduğu, sorun yaşanmadığı bildirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Merkezde herhangi bir şekilde kuraklıktan dolayı su sonunun bulunmadığına vurgu yaptı. Köse, ‘’Daha önceki belediye başkanımız Mehmet Erdemir Arap Seyfi keson kuyularını açtırmışlardı.  Sonrasında Yusuf Başer Bey zamanında Cemil Çiçek sulama barajı olarak yapılıyordu ama sonrasında içme suyuna çevrildi. Arap Seyfi’deki su kaynaklarımızdan dolayı bizde herhangi bir su kesintisi yaşamayacağız. Şu anki kaynaklarımız yağmur yağmasa bile en az bir yıl yetecek kadar suyumuz var’’ dedi. 
Şu an suyun Arap Seyfi’den getirildiğini bildiren Köse, Arap Seyfi’deki su kaynakları suyun kuyulardan çekilmesi nedeniyle elektrik ödemesinin de yüksek olduğunu söyledi. Köse, ‘’Elimizdeki Musabeyli ve Cemil Çiçek Barajı’ndaki suyu muhafaza etmek adına suyumuzun 3’te 2’sini Arap Seyfi’den çekiyoruz. Suyu tasarruflu kullanmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu kullanarak, sorun yaşanmamasına destek vermelerini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Su Sıkıntımız Yok!
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