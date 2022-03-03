Su seviyesi artıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse belirli aralıklarla devam eden kar ve yağmurun yüzleri güldürdüğünü, kurumaya yüz tutmuş göletlerde su seviyesini yavaş yavaş yükseltmeye başladığını ifade etti. Yozgat’ta son 25 yılın en yoğun kışının yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Köse, ‘’Cemil Çiçek barajımızda su seviyemiz yüzde 20’ler civarına kadar düşerek alarm vermeye başlamıştı. Yozgat kuraklık bölgelerinde maalesef siyah bölge olarak gözükmekteydi. Yağışlardan dolayı şuan ki su seviyemiz yüzde 26’ları buldu. İnşallah bu sene bereketli bir yıl bekliyoruz. Yağan karların erimeye başlamasıyla gerek Tayip deresinden gerek etrafta ki diğer havzalardan barajımıza su akıntıları devam ediyor. Bu oranların çok çok üzerine çıkacağını ümit ediyoruz. Geçen sene bu zaman ki oranı yakalamış bulunuyoruz. Geçen sene ki oranımızda yüzde 26’ydı’’ diye konuştu. Su tüketiminden de bahseden Köse, ‘’Tüketim noktasında şehrimize Arap Seyfi’den saatte 750 metreküp, Musabeyli Barajımızdan da saatte 70 metre su veriyoruz. Bunları litre bazına böldüğümüz zaman saniyede 250 litre Yozgat Merkezimize, saniyede 20 litre de Yerköy ilçemize Cemil Çiçek barajından su gönderiyoruz. İnşallah barajdaki su oranımız ciddi oranlara gelir. Bölgemize ve baraj etrafındaki köylerimize tarım için su verirsek bir nevi kıtlığın da önüne geçmiş oluruz’’ diye açıklamaya yaptı.

‘SUYUN BİR DAMLASINI BİLE İSRAF ETMEK İSTEMİYORUZ’

Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nın sadece kendi havzasına yağan kar yağışından beslenmediğini söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Tayip deresinden ve o bölgeden birkaç tane derenin bağlantısından barajımıza kattığımız su bağlantılarımız var. Bu bölgelerden de su akıntıları oluyor. Bu su kaynağımız dereden gelmesi dolayısıyla sık sık millenmeler ve tıkanmalar oluyor. Ekiplerimizde bunun içinde şu an orada, 7/24 saat boyunca çalışıyorlar. O bölgeden ayrılmıyorlar ve sürekli temizleme işlemlerini yapıyorlar. Gelen suyun bir damlasını bile israf etmeden alabileceğimiz suyun maksimumunu almak için çabalıyoruz. Barajdaki kontrollerimiz ve çalışmalarımız, ekiplerimiz tarafından sürekli devam ediyor, bizde oldukça sıkı takip ediyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•