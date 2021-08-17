SU SEViNDiRDi

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanılan kuraklıktan etkilenen Yozgat’ta hem tarımsal sulama hem de şebeke suyunda yaşanılan sorunları çözmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Belediye tarafından başlatılan kaynak arama çalışmalarında olumlu sonuç alındı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’İlçemiz ve mahallelerimizdeki su sorununu gidermek için kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. DSİ ile yaptığımız resmi görüşmeler ve ilçemize davet ettiğimiz jeofizik Mühendisleriyle yapmış olduğumuz etüt çalışmalarından sonra belirlenen noktalarda vurulan ilk sondajımız da umduğumuz gibi su bulunmuştur’’ dedi. Başkan Akın, ilçede su sorununu tamamen bitirene kadar gece gündüz çalışmalara devam edileceğini kaydetti. ‘’Halkımızın sorunu bizim sorunumuzdur’’ diyen Akın, ‘’Ülke genelinde yaşanan kuraklığı da göz önüne alarak suyumuzu mümkün olduğu ölçüde tasarruflu kullanmamız gerektiğini göz ardı etmeyelim. Su sıkıntısına katlanan ve sabırla bekleyen halkımıza gösterdikleri sabırdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bulduğumuz su Kadışehri halkına hayırlı olsun’’ diye konuştu.