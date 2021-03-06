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Su sayaçları değişiyor

YOZGAT Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda mekanik sayaçlar kartlı sayaçlar ile değiştirilmişti, şimdi ise Belediye Meclis kararı ile kartlı sayaçların tekrar mekanik sayaçlar ile değiştirileceği bildirildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:38
Su sayaçları değişiyor

 2015 yılında Aralık ayında Yozgat Belediyesi tarafından mekanik sayaçların kartlı sayaçlar ile değiştirilmesi zorunlu hale getirilmişti. Kartlı sayaçlara geçiş içinde Yozgat Belediyesi meclis kararı ile birde kampanya başlatmıştı. Aradan 6 yıl geçtikten sonra tekrar kartlı sayaçların değiştirilmesi kararı Belediye Meclisinden geçti. Geçtiğimiz aylarda yapılan meclis toplantısında arızalanan, sıkıntı yaratan kartlı sayaçların mekanik sayaçlar ile değiştirilmesi yönünde karar alınmıştı. Dün Belediye Meclisi ikinci Başkanvekili Eyüp Yiğit başkanlığında toplanan Belediye Meclisi bu sefer kartlı sayaçların tamamının mekanik sayaçlar ile ücretsiz olarak değiştirilmesi kararını aldı. Yozgat Belediyesinde yapılan sistem değişikliği ile birlikte kartlı sayaçlara su yüklemesinin yapılamadığı bu nedenle de kartlı sayaçların mekanik sayaçlar ile değiştirilmesi gerektiği bildirildi. İki hafta önce İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan otomasyon sistemine Yozgat Belediyesinin geçtiği eski otomasyon sisteminin ise tamamen terk edildiği belirtildi. Yeni otomasyon sisteminde ise kartlı sayaçları çalışması ile alakalı olarak hiçbir girişin bulunmadığını bu nedenle de kartlı sayaçlara su yüklemesinin gerçekleştirilemediği kaydedildi. Bu nedenle de kartlı sayaçların kart bölümünün iptal edilerek mekanik olarak işlem görülmesi ve faturalı sisteme geçilmesi belediye meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. •İhsan Çelikkaya•  

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Su Sayaçları Değişiyor
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