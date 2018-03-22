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Su rezervi konuşuldu

YOZGAT İl Çevre Sağlığı Kurul Toplantısında, içme ve kullanma suları ve rezervleri konuşuldu.

Su rezervi konuşuldu

YOZGAT İl Çevre Sağlığı Kurul Toplantısında, içme ve kullanma suları ve rezervleri konuşuldu.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Su rezervi konuşuldu

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlığında, kurum müdürleri ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem içme ve kullanma suları oldu. Bu sene Yozgat’ın az yağış alması nedeniyle ilçelerde ve köylerde su rezervlerinin azalma durum riski konuşuldu. Vali Yardımcısı Çakır, suyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için yapılan klor uygulandığını, halkın bu konuda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yapılmasını belirtti. Çakır, ‘’Suların vatandaşlarımıza ulaştırmadan önce zararlı olabilecek her türlü etkenden kurtararak, yasal düzenlemeler çerçevesinde suyun arıtılması ve güvenli bir biçimde ulaştırmamız gerekmektedir. Bunu da klorlayarak yapıyoruz. Virüsleri öldüren, suyun yapısını bozmayan arıtma yöntemidir. Şebeke suları klorlanmadığı bazı Afrika ülkelerinde kolera ve tifoya bağlı ölümler halen yaygın olarak görülmektedir. Vücut ağırlığımızın yaklaşık yüzde 63 -70 kadarını su oluşturmaktadır. Suyun klorlanması sağlığımız için büyük bir önem arz etmektedir. Bu sene Yozgat’ın az yağış alması nedeniyle ilçe ve köylerimizde kullanma suyu rezervinin azalma durumuna karşın, kullanma suyunu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim” dedi.

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