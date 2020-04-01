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Su parası almayacak

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde de şebeke suyu bedelinin alınmayacağı açıklandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:49
Su parası almayacak

Daha önce Çayıralan Belediyesi tarafından, korona virüsü ile mücadele kapsamında devreye sokulan su bedellerinin alınmaması uygulamasına Uzunlu Belediyesi de katıldı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, tüm dünyayı kasıp kavuran konora virüs kapsamında her türlü tedbiri aldıklarını, bu kapsamda Belediye Meclisi kararı ile belde halkının su ihtiyacının bedava karşılanmasını uygun bulduklarını söyledi. Başkan Elbaşı, hijyenin, virüsten korunmanın şartlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, ‘’Hemşerilerimizi virüslerden korumanın yolu temizlikten geçmektedir. Bunun başında da su tüketimi gelmektedir. Uzunlu Belediyesi olarak konuyu Meclis Üyelerimiz ile görüşerek karar aldık ve ikinci bir karara kadar hiçbir abonemizden su ücreti talep edilmeyecektir” dedi.

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Su Parası Almayacak
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