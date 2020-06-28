Su Merkezi yenilendi

YERKÖY ilçesinin şebeke suyu terfi merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yoğun bir şekilde suya ihtiyaç duyulan bu sıcak yaz günlerinde, olası arızalar nedeniyle meydana gelebilecek su kesintileri, daha büyük arızaların önüne geçebilmek adına bir dizi tedbir ve önlemler aldıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, ‘’Bir damlasının dahi ziyan olmasına tahammül edemediğimiz sularımız için şebekelerimiz üzerindeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kömüşören köyü mevkiinde bulunan İçme suyu Terfi Merkezimizin tadilat, bakım ve onarım işlemleri tamamlanmıştır.

Elektrik, Mekanik ve Klorlama tesisatları ile Fayans ve Boya gibi diğer fiziki bakım işlemleri tamamıyla çalışanlarımız tarafından yapılmıştır’’ dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, Derinkuyular ve Terfi Merkezlerindeki çalışmaların devam ettiğini, en kısa sürede bitirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Yılmaz, ‘’Terfi depolarımız ve diğer çalışmalarımızda bizlerle birlikte ilçemize ve halkımıza hizmet edebilmek için ter döken ve emek veren belediye personellerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.