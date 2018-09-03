Su kuyusu açtırdı

Sorgunlu esnaf Kılıç, annesi adına İnşirah Derneği aracılığıyla Arakan'daki Müslümanların hayatını kolaylaştırmak için su kuyusu açtırarak hayır yaptı. Canlı cansız tüm varlıklar içinde suyun hayati önem taşıdığını anlatan Kılıç, "Birçok Müslüman ülkesi susuzluğa karşı büyük bir savaş vermektedir. Bunlardan bir tanesi de Arakan’daki Müslüman kardeşlerimizdir. Onların bu derdine birazcık olsun deva olabilmek için, yıllar önce kaybettiğim annem adına burada bir su kuyusu açtırmak istedim. Bu isteğimi İnşirah Derneği’ne anlattım ve gerekli olan bin 500 lira parayı hesaplarına yatırdım. Kısa bir süre önce annem adına açtırdıkları kuyudan temiz içme suyu bulmuşlar ve kuyuyu hizmete açmışlar. Fotoğraflarını da çekip bana gönderdiler" dedi.