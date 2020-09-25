SU KESiNTiSi ERKEN BiTTi

YOZGAT Belediyesi, altyapı çalışmaları kapsamında 48 saat olarak planladığı su kesintisini bir günde sonuçlandırırken, yol asfalt çalışmalarına da hız verdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, altyapı yenileme çalışmalarının ilk etabı olan içme suyu ana isale hattında bulunan asbestli boruların düktil borularla değiştirme işlemlerinin tamamlandığını, dün sabah saat 08:00’den itibari ile borulara içme suyu verildiğini söyledi. Başkan Köse, ‘’48 saat olarak planlanan kesinti Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimizin yoğun gayreti ve planlı çalışması sonucunda 24 saatte tamamlanmıştır. Verilen içme suyunun tüm hatlara ulaşması saat 13:00'den itibaren gerçekleşmiştir’’ dedi. Başkan Köse, şehrin geleceği, hepimizin sağlığı için gerçekleştirilen çalışmaları anlayış ile karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

YOL ÇALIŞMASI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ı her anlamda yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini bildirdi. Köse, ‘’Hali hazırda süren çalışmalarımıza Yukarı Çatak mahallemizde başlattığımız asfalt programını da ekledik. Ekiplerimiz mahallemizin bağlantı yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor’’ diye konuştu. Başkan Köse, daha önce bozuk yollarını Karayolları işbirliği ile asfaltlanan Divanlı Mahallesinin iç sokaklarını çamurdan kurtarmaya yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, sokaklarda kilit parke, kaldırım ve çevre düzenlemesini yeniden yapmaya başladıklarını anlattı.