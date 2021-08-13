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Su kaynaklarına bakım

Yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için doğadaki çeşmeler ve su kaynakları elden geçiriliyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:30
Su kaynaklarına bakım

Doğada yaşayan hayvanların su ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
DKMP Şube Müdürlüğü personeli, doğada kullanılamaz hale gelen su kaynaklarının kullanılabilir hale getirilme çalışmalarını sürdürüyor. Kırşehir’de Kervansaray Dağları Mevkiinde Anadolu Yaban Koyunu yerleştirilecek alanlarda öncelikli olmak üzere atıl durumda olan su kaynaklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Yaban hayvanları için kaynaklar kullanılabilir hale getirilmeye devam ettiği bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Su Kaynaklarına Bakım
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