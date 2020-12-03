su kaynakları konuşuldu

YOZGAT ile birlikte bölgedeki diğer illeri de kapsayan Yeşilırmak Havzası, Havza Yönetim Heyeti Toplantısına Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katıldı. Amasya’da gerçekleştirilen toplantıya Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlık etti. Vali Masatlı, son yıllarda doğal hayatın ve bununla bağlantılı olarak su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı ciddi tehditler olduğunu, dünyanın her yerinde olduğu gibi özellikle son yıllarda ülkemizde de önemli politikaların oluşturulduğu ve eylem planlarının yapıldığını hatırlattı. Masatlı, “Dünyanın ve ülkemizin geldiği noktayı çok önemli analiz etmemiz gerekiyor. Artık su uğruna savaşların yapıldığı, bütün hayatın su kaynaklarına bağlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen insanoğlunun kullanabileceği su miktarı yüzde ikileri, yüzde üçleri geçmiyor. Bu yüzden insanlarımızı koruduğumuz gibi hayat kaynağı olan su kaynaklarımızı da hassasiyetle korumalıyız’’ dedi. Toplantıda, Yeşilırmak havzasının korunması ve sürdürülebilir su kaynakları bakımından bölgeye büyük katkılar sağlamasına yönelik yapılan, yapılacak çalışmalar, projeler ele alındı.