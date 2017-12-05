Su kayağına sözleşmeli kadro

Yozgat İl Genel Meclisi Aralık ayı oturumunda, İl Özel İdaresi bünyesinde alınacak su kayağı antrenörünün durumu görüşülerek karara bağlandı. İl Genel Meclisi’ne Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç imzasıyla sunulan önergenin okunmasının ardından MHPli meclis üyesi Ümit Şahbaz, İl Özel İdaresi bünyesinde farklı pozisyonlarda eleman alımı yapılması gerekirken, su kayağı antrenörü alımının yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Antrenör alımının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğine değinen Şahbaz, uygulamanın adrese teslim alım olduğunu vurguladı.

Yozgat İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yaşar Taşkın, Spor Vadisi’nde bir süre önce hizmete açılan su kayağının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesinde alım yapıldığını ifade etti. Taşkın, su kayağı antrenörünün beden eğitimi bölümü mezun olduğunu ve antrenör belgesinin bulunduğunu vurgulayarak, antrenörün şirket bünyesinde çalıştığının altını çizdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 30 oya karşı 3 red oyu çıktı. Oy çokluğu ile kabul edilen önerge ile su kayağı antrenörünün sözleşmeli personel olarak il özel idaresi bünyesinde istihdamı sağlandı.