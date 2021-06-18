Su Kabağının dönüşümü

Bir zamanlar, çocukların su ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı ‘suluklar’ yerine ‘su matarası’ olarak da kullanılan süs kabakları, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde maharetli eller tarafından boyanıp, süs eşyası, gece lambası haline dönüştürülüyor.

Çekerek Belediyesi bünyesinde kurulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde farklı alanlarda eğitim alan kadınlar, özel olarak yetiştirilen süs kabaklarını da değerlendirmeye, ekonomiye kazandırıyor. Atölyede kadınlar, ilçede özel olarak yetiştirilen su kabağından lamba yapıp, pazara sunuyor. Su kabağından gece lambalarının yanında evlerde kullanılmak üzere süs eşyası da yapan maharetli eller, Osmanlı döneminden beri su taşımak ve saklama kabı olarak kullanılan su kabağına adeta yeniden hayat veriyor. Türkiye’de artık dikimi bile yapılmayan su kabağının, geniş ve dayanıklı yapısı nedeniyle asırlardır su taşıma ve saklama kapı olarak kullanıldığını hatırlatan Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bir kepçeyi andıran saplı doğal şekli nedeniyle su tası olarak da kullanılan süs kabağının ihtiyaçtan her evde bulunduğunu, yüz yıllarca her evin ihtiyacı olan su kabaklarının artık evlerde ve restoranlarda lamba olarak kullanılmaya başladığını kaydetti. Çakır, ilçede belirli bir alanda dikimi yapılıp, yetiştirilmeye başladıkları süs kabaklarını atölyede işlenerek, ekonomiye kazandırılmaya çalıştıklarını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Belediyemize ait tarımsal üretim alanımızda yetiştirdiğimiz Süs Kabaklarını, Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde hanım kardeşlerimizin marifetli elleriyle boyama ve işleme yapılarak sanat eserine dönüştürüyoruz. Eskiden ihtiyaçtan dolayı kullanılan su kabakları şimdilerde ise süs eşyası olarak evlerdeki yerini aldı. Yıllarca su taşınan, saklama kabı yerine kullanılan su kabakları artık evleri aydınlatıyor’’ diye konuştu.