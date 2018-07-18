Su işleri sürüyor

Yozgat’ta İller Bankası desteğiyle belediyeler tarafından başlatılan projeler aralıksız sürdürülüyor. İller Bankası desteğiyle, belediyeler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı ilçelerin içme suyu hattı, jeotermal isale hattı ve güneş enerjisi tesisleri inşa ediliyor. Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesinde yapımı devam eden içme suyu hattı yapım işinin yüzde 85 seviyesine, Aydıncık ilçesinde ise aynı projenin yüzde 68 seviyesine geldiği öğrenildi. Akdağmadeni’nde jeotermal isale hattı projesinin yüzde 40 seviyesinde devam ettiği bildirilirken, Çandır ilçesinde ve Sorgun’a bağlı Bahadın beldesinde de benzer çalışmaların devam ettiği aktarıldı.