-SU İHMALE GELMEZ!

-Yozgat Belediyesi, su kesintisine neden olan personel hakkında soruşturma başlattı...

Yozgat’ın şebeke suyunda yaklaşık 10 gündür sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, şebeke suyunun sağlandığı kaynaklarda kuraklığa bağlı olarak suyun çekildiğini, Arapseyfi’den verilmeye çalışılan suyun ise yetersiz kaldığını söyledi. Başkan Arslan, Kirazlı Göleti’nin kuruduğunu, Musabeyli Barajı’nda ise su seviyesinin en alt seviyelere indiğini vurgulayarak, barajdan en alt seviyede su alınıp, arıtma görevlilerinin de dikkat etmemesi sonucunda çamurlu suyun şehir şebekesine karıştığını anlattı. Aslan, “Bunun sonucunda sularımız çamurlu aktı. Çamur tortusunu yok etmek için ise demir iyotu kullanıldı. Bu iyot ise suya sarı renk verdi. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir durum söz konusu olmadı. Suyun görüntüsü değişti. Tüm hemşerilerimizden özür diliyorum” dedi.

Başkan Arslan, 4 gündür şehirdeki tüm depoların ve hatların boşaltılarak temizlendiğini, kesintinin bundan kaynaklı olduğunu belirtti. Başkan Arslan, Musabeyli Barajı’ndan şehir şebekesine 7 depodan, arıtma tesisinden geçen suyun verildiğini hatırlatarak, ‘’Bu depolarımız ile arıtma tesisindeki su, borularla birlikte boşaltılıp, hafta sonunda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma yürütülürken, şebekeye kısmen Arapseyfi’den su verildi ama yeterli gelmediği için şehrimizin önemli kesimine su verilemedi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından hemen şebekeye su verildi. Ancak, hem depoların hem arıtmanın hem de boruların boşalması nedeniyle şebekeye su verilmesine karşın, musluklara ulaşması zaman aldı’’ diye konuştu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kirliliğin giderildiğini, suların bugünden itibaren normal akacağını ifade eden Başkan Arslan,

“İhmali olanlar hakkında idari soruşturma başlattık. Ayrıca Su İşleri Müdürlüğü görevinde değişiklik yaparak, Serdar Açıkgöz’ü Su İşleri Müdürlüğü görevine atadık” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, Arapseyfi hattını da yeniden şehir şebekesine dahil ettiklerine vurgu yaparaki, “Musabeyli Barajı’nın kesin kabulü yapılmamasına rağmen biz geçici kabul ile burayı devraldık, şehrimize su verdik. Yoksa kuraklıktan dolayı daha sık kesintiler yaşanacaktı. Kesin kabulün yapılmasıyla birlikte bu barajımızda 6 motor birden devreye girecek. Böylece kesintisiz su vermiş olacağız. Göreve geldiğimizde suya zam yapmamıştık, yapmayı da düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

