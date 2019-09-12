SU HAYAT VERECEK

Aşağı Çekerek Merhale Projesi ile Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovalarının sulaması yapılacak. Çekerek Barajı’nda depolanacak bir milyar 310 milyon metreküp su ile Yozgat’ta 65 bin 760 dekar, Tokat’ta 176 bin 650 dekar, Amasya’da 424 bin 490 dekar ve Çorum’da 12 bin dekar olmak üzere toplam 678 bin 900 dekar arazi sulanacak. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 234 bin 300 dekar zirai araziyi sulayacak olan 16 kilometre iletim hattı ile 7 bin 590 dekar arazinin sulama şebekesi döşeniyor. Söz konusu çalışma ile sulama projelerinde ülkemizde kullanılan en büyük boru çapı olan 3 bin 800 milimetre çapında CTP boru döşeniyor. Çekerek ilçesinde, 2011 yılında tamamlanıp, su tutulmaya başlanan Çekerek Barajında biriken su ile sulanması planlanan tarım alanlarına yönelik 'Sulama Projesi' ile ilgili çalışmaların tamamlandığında, Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya ve Çorum illerinde toplam 653 bin 230 dekar tarım alanı suya kavuşacak. Barajdan yılda 50 milyon kilowat saat elektrik enerjisi üretilecek. Çekerek Irmağı üzerinde kurulu barajda biriken sudan yararlanılarak, tarım alanları sulanıp, daha fazla, kaliteli verim alınmasına katkı sağlanacak. Sulamaya yönelik ilk etap projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, toplamda sulanması planlanan 653 bin 230 hektar alana yönelik sulama projelerinin hazırlıkları da devam ediyor. 525 milyon liraya mal 102,5 metre yükseklikte ve gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu olarak inşa edilen barajda biriken su Çekerek, Zile, Reşadiye, Masah, Merzifon ve Geldingen ovalarını besleyecek. Baraj ile tarım arazilerinin sulaması ve hidroelektrik enerji üretimi yanında mansabındaki muhtemel taşkınlar da kontrol altına alınacak.