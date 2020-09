SU HAYAT VERECEK

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat il genelindeki tüm tarım alanlarının sulama sistemine dahil edilerek, tarımsal üretimde çeşitliliğin artırılıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasına katkı verileceği belirtildi. Mevcut sulama amaçlı tesisler ile yeni devreye sokulacak tesislerde modern sulama sistemlerinin kullanılacağı, tarımda su tasarrufunun çiftçilerin kazançlarına da olumlu etki yapacağının altı çizildi. Yozgat il genelinde toplam 371 bin 250 dekar arazide sulu tarımın yapıldığı, 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 302 milyon 568 bin liralık katkı sağlanmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

ÇEŞİTLİLİK ARTI

Yüzde 98,8 oranında tarıma elverişli topraklara sahip Yozgat’ta sulanabilir tarım alanının miktarı artırıldıkça üründe çeşitliliğinde arttığı kaydedildi. Sulanabilir alanların sınırlı olması nedeniyle il tarımında sebze üretiminin yeterince yapılmadığı, iklimin sert, depolama olanaklarının az olmasından dolayı, meyve üretiminin büyük boyutlarda olmadığı, elma, armut, kayısı, vişne, üzüm, ayva, badem ve ceviz yetiştirilen başlıca meyveler olduğuna vurgu yapıldı. Ancak, sulanabilir tarım alanlarının en fazla arttığı bölgelerden Yozgat merkeze bağlı köyler ile Yerköy ilçesinde üründe çeşitliliğin artmaya devam ettiği bildirildi. Yozgat İl sınırlarının bir kısmında Karadeniz, bir kısmı Doğu Anadolu, bir kısmın da ise Çukurova bölgesinde görülen iklimlerin yaşamakta olduğuna dikkat çekilerek, bunun da tarımda alternatif ürünlerin çeşitlendirilmesini kolaylaştırdığı vurgulandı. Bu bağlamda daha çok mikroklima özelliği bulunan bölgelerde yetişebilen Bamya çeşitlerinin Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde yetiştirilmeye başlandı. Yozgat, Yerköy Şefaatli üçgeninde sulanmaya başlanılan tarım alanlarında bamya ile birlikte, her çeşit biber, domates, patlıcan, salatalık, marul, maydanoz, tere, turp, lahana, karalahana, karpuz, kavun, çilek, her çeşit meyve, altın çilek, fındık, yer fıstığı, kabak gibi ürünlerin üretimleri de yapılıyor. Türkiye’de üretimi yapılan her türlü meyve ve sebzenin önemli bölümünün Yozgat’ta da üretilebileceği ifade edildi.

ORGANİK ÜRETİM ARTIYOR

Sulanabilir tarım alanlarının genişlemesi, tarımsal üretimde çeşitliliği artırırken, özellikle Yerköy bölgesinde organik domates, biber, bamya, patlıcan üretiminde önemli artış sağlandı. Yozgat’ta sera tesisleri dışında tarım alanlarında üretilen yıllık yaklaşık 11 bin 423 ton domatesin 831 tonu Yerköy ilçesinde üretildiği bildirildi. Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerindeki jeotermal ısıtmalı seralardaki domates üretimi de her geçen gün artıyor. Zengin jeotermal kaynaklardan yararlanılarak Sorgun, Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde kurulu sera tesislerindeki organik domates üretimi yapılıyor. İl genelinde çilek üretimi de her geçen gün artıyor. Türkiye’nin beş tahıl ambarından birisi olan Yozgat’ta bugüne kadar başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan, ayçiçeği olarak sırlı kaldığı, sebze ve meyve üretiminin il ihtiyacını karşılar durumda olduğu, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdali en çok yetişen meyveler olduğunun altı çizildi.

YENİ TESİSLER

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il genelinde devam eden gölet ve barajların tamamlanması ile bazı bölgelerde sulu tarıma geçileceğini belirterek, Sulu tarımın da üretimi daha da artıracağını söyledi. Yozgat’ın her alanında devam eden yatırımların tamamlanması noktasında üzerinde duran ve süreci yakından takip eden Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Gevrek Göleti İnşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yozgat’ın konumu itibariyle tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Başer, AK Parti İktidarları döneminde bir damla su kaynağının dahi değerlendirilerek gölete ya da baraja dönüştürüldüğünü ifade etti. Yozgat’ın iklim bakımından kurak bir iklime sahip olduğunu anlatan Başer, “Bu gölet inşaatlarımızın tamamlanması ile birlikte bölgemizde sulu tarım alanları daha da çoğalacaktır. Bu da il genelinde hem ürün çeşitliliğinin artırılmasına hem de daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürün elde etmemizi sağlayacaktır. Gevrek göletimizde çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak toprağımız daha da bereketlenecektir. Şuan Göletimizde kondüvide su alma yapısı haricinde tüm anoların betonarme imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 50 bin metreküp Plinth hendeği kazısı yapılarak bin 195 kotuna gelinmiştir’’ diye konuştu.