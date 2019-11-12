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SU FIŞKIRIYOR

SARAYKENT İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

SU FIŞKIRIYOR

SARAYKENT İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

12 Kasım 2019 Salı 04:04
SU FIŞKIRIYOR

Saraykent Belediyesi termal tesislerin bulunduğu alandaki sıcak suyun analizlerini yaptırdı. Saraykent belediye Başkanı Ahmet Öçal, Kaplıca Termal Tesisi Su analizi sonuçlarına göre, 80 derece sıcaklıkta saniyede 55 litre debide sıcak suya sahip olduklarını söyledi. Önceki yıllarda termal tesislerin bulunduğu alanı da kapsayan bölgede yapılan analiz çalışmalarında akışkan sıcaklık derecesinin 48,2 ile 73,6 derece arasında değişmekte olduğu, Jeotermometre değerlendirmelerine göre, muhtemel rezervuar sıcaklığının108 ila 157 derece olarak hesaplandığı ifade edildi. Bölgede sıcak su kaynaklarının dolaşımıyla soğuk sular arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 8 noktadan su örneği alınarak, 2014 yılında yapılan çalışmada,  Saraykent jeotermal sularında aragonit, kalsit, dolomit, kuvars, kalsedon ve talk minerallerine doygun olduğundan bu mineralleri çökeltme eğilimi belirlendiğinden kabuk yapıcı oldukları kaydedildi. 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, termal tesis ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, tesis içerisinde, 16 oda 56 yataktan oluşan otel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde 160 santim derinlikte iki yüzme havuzunun da bulunduğunu bildirdi. Öçal, hafta sonunda Yozgat’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilçede yapılacak yatırımlarla ilgili müjde verdiklerini söyledi. Başkan Öçal, ‘’İlçemizde devam eden termal otel ve millet bahçemize hibe desteği sağlamışlardır. Başta bu müjdeli haberi bizlere veren Cumhur başkanı Yardımcımız sayın Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum, Anayasa Komisyon Başkanımız sayın Bekir Bozdağ ve Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz sayın Yusuf Başer’e verdikleri desteklerden dolayı Saraykentli hemşehrilerim adına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
SU FIŞKIRIYORSaraykent
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