Su deposunda modernizasyon

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, ‘Her işin başı sağlık’ diyerek, yeni sistem ve ful donanımlı bir su deposunun inşaatına başladıklarını söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Su deposu, 90 metreküp alana ve 200 tonluk su kapasitesine sahip olacak. Bittiğinde Kasabamızın hizmetine sunulacak. Bu sistem sayesinde sondajlayarak çıkarılan su, ek bir elektrik hattına ihtiyaç duyulmadan belde halkına ulaştırılabilecek. İhtiyaç duyulan elektrik ise güneş panelleriyle elde edilecek. Terfi binasının elektriği için ödeme yapılmak durumunda kalınmayacak’’ diye konuştu.